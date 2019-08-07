Диетолог подсказал, как ускорить обмен веществ

Шесть дельных советов.Обмен веществ может ускоряться или замедляться в зависимости от многих факторов – недостаточное или чрезмерное питание, уменьшение или увеличение физических нагрузок, воздействии на организм климатических условий, наличие заболеваний. Что именно нужно делать для ускорения обмена веществ – рассказала диетолог Елена Юдина.Метаболизм – что это?Это скорость, с которой тело человека превращает пищу в энергию и расходует эту энергию.Что влияет на метаболизм:– композитный состав тела (чего больше в организме – жира или мышечной массы. Чем больше мышц, тем выше метаболизм);– пол (мужчина или женщина: у мужчин метаболизм выше на 5-10%, чем у женщин);– возраст (с возрастом метаболизм замедляется);– пищевой термогенез (энергия, которую организм тратит на переваривание пищи);– физическая активность (общее число калорий, которые вы ежедневно тратите в ходе любой деятельности).Ускорить метаболизм можно в любом возрасте. Главное – соблюдать следующие правила.Питьевой режимВода помогает ускорить обмен веществ на 3%. Суточная норма потребления чистой воды 40 мл1 килограмм фактической массы тела, разделенная на 2. Например: женщина с весом 70 кг должна выпивать 4070:2 = 1400 мл воды.Дробное питаниеПитаться необходимо 4-6 раз в день, то есть через каждые 3 часа. Те люди, которые регулярно перекусывают, в целом за день съедают меньше. И ни в коем случае не позволяй себе голодать. Голодание замедляет обменные процессы.Добавьте в рацион белокПостный белок способствует повышению метаболизма, поскольку при его употреблении в пищу, организм тратит в два раза больше калорий на его переработку.Ешьте продукты, которые разгоняют обмен веществВведите в рацион питания продукты, которые помогают разогнать метаболизм. А именно: цитрусовые, имбирь, корицу, красный острый перец, зеленый чай и кофе (не больше 3-х чашек в день), цельнозерновые крупы, брокколи.Также введите в рацион питания продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты: рыба жирных сортов (скумбрия, сельдь, лососевые), льняное масло, рисовое масло, орехи.ЗавтракТот, кто отказывается от завтрака – никогда не ускорит свой метаболизм и не похудеет. Именно завтрак дает толчок обмену веществ.Здоровый сонЧтобы разогнать метаболизм, нужно спать не менее 8 часов в сутки. Помните, если не спать достаточное количество времени, ускорить обмен веществ невозможно.