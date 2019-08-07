Это лакомство способно улучшить рабочую память

Его нужно есть каждый день.Исследователи выяснили, что флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, улучшают рабочую память.Итальянские исследователи пришли к выводу, что при ежедневном употреблении шоколада уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний.Специалисты, проанализировав ряд научных работ, оценили последствия острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), содержащихся в бобах какао, на активность мозга.Добровольцы, принявшие участие в исследованиях, употребляли напиток какао или шоколадные плитки в малых, средних и больших количествах в течение пяти дней или трех месяцев.Оказалось, что флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, улучшают рабочую память, которая определяет способность держать в уме информацию, необходимую, например, для решения логических задач. Кроме того, снижался риск возрастного ухудшения когнитивных способностей.