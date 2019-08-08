Врачи рассказали, с какими продуктами нельзя есть дыню

Как избежать расстройства желудка.

Дыня является одним из самых популярных летних лакомств.

Однако существует ряд предостережений.

Медики выяснили, с какими продуктами нельзя сочетать дыню:

Нельзя есть натощак.
Плохо сочетается со спиртными напитками, а также с молочной продукцией.
Чтобы избежать расстройства желудка, не запивайте дыню водой.
Противопоказана беременным женщинам.
Не стоит есть дыню сразу после принятия пищи. Идеальное время употребления – между основными приемами.
Хранить следует исключительно в холодильнике.
Не разрешается к употреблению диабетикам и пациентам с язвой желудка.

Дыню лучше покупать либо в магазине, либо на рынке. Ни в коем случае не покупайте продукты, лежащие возле трассы: дыня хорошо впитывает все токсичные вещества. Следите за тем, чтобы она не лежала прямо на земле.
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Добавил penal в категорию Гастроэнтерология

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