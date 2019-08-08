Врачи рассказали, с какими продуктами нельзя есть дыню

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Как избежать расстройства желудка.Дыня является одним из самых популярных летних лакомств.Однако существует ряд предостережений.Медики выяснили, с какими продуктами нельзя сочетать дыню:Нельзя есть натощак.Плохо сочетается со спиртными напитками, а также с молочной продукцией.Чтобы избежать расстройства желудка, не запивайте дыню водой.Противопоказана беременным женщинам.Не стоит есть дыню сразу после принятия пищи. Идеальное время употребления – между основными приемами.Хранить следует исключительно в холодильнике.Не разрешается к употреблению диабетикам и пациентам с язвой желудка.Дыню лучше покупать либо в магазине, либо на рынке. Ни в коем случае не покупайте продукты, лежащие возле трассы: дыня хорошо впитывает все токсичные вещества. Следите за тем, чтобы она не лежала прямо на земле.