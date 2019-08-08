Эта еда провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы

В чем вред снэков.Потребление снэков увеличивает риск возникновения заболеваний центральной нервной системы. Об этом сообщают эксперты Американской кардиологической ассоциации.Сообщается, что снэки относятся к продуктам с высоким содержанием рафинированных углеводов, сахара и низкой питательной ценностью.«Потребление слишком большого количества рафинированных или богатых сахаром продуктов приводит к повышению уровня триглицеридов в крови, одновременно снижая уровень поддерживаемого здоровьем холестерина. В дальнейшем это способствует развитию окислительного стресса (заболевание нервной системы — ред.)», — говорится в сообщении.Кроме того, по данным экспертов, снэки увеличивают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Им более подвержены люди, страдающие избыточным весом.Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.