Эта еда провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы
Потребление снэков увеличивает риск возникновения заболеваний центральной нервной системы. Об этом сообщают эксперты Американской кардиологической ассоциации.
Сообщается, что снэки относятся к продуктам с высоким содержанием рафинированных углеводов, сахара и низкой питательной ценностью.
«Потребление слишком большого количества рафинированных или богатых сахаром продуктов приводит к повышению уровня триглицеридов в крови, одновременно снижая уровень поддерживаемого здоровьем холестерина. В дальнейшем это способствует развитию окислительного стресса (заболевание нервной системы — ред.)», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным экспертов, снэки увеличивают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Им более подвержены люди, страдающие избыточным весом.
Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.
Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил penal в категорию Кардиология
Добавить комментарий