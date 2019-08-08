Врачи объяснили, как правильно принимать душ
Дерматологи отмечают, что лучшим «очистителем тела» является вода. Активные моющие средства, такие как гели для душа или шампуни, следует использовать только осознанно и экономно. Сверхтонкая пленка пота, кожного сала и воды защищают организм от обезвоживания и болезнетворных микроорганизмов. Сюда же следует отнести сохранение упругости кожи.
Чрезмерный же прием душа нарушает этот баланс, поэтому патогены, аллергены и химические вещества могут легче проникать в организм. Чистоплотность такого рода связана и с усилением неприятного запаха, так как происходит размножение болезнетворных бактерий. Людям с нормальным типом кожи можно принимать душ каждый день. Стоит понимать и то, что для хорошей гигиены тела и гладкой кожи достаточно ежедневно очищать деликатные зоны (подмышечные впадины, интимные области).
Что касается чувствительного типа кожи, то прием душа должен быть кратковременным. Желательно повторять процедуру 2-3 раза в неделю. Так как шампуни имеют в своем составе агрессивные и обезжиривающие составляющие, лучше смывать состав, чтобы он не попадал на другие участки тела.
Среди общих советов: продолжительность мытья тела не более семи-десяти минут, идеальная температура воды — 36 градусов, использование мягкого жидкого мыла с естественным рН кожи (5,5), отказ от антисептических средств, избегание применения скрабов из-за удаления естественного защитного слоя на коже.
Дерматологи не рекомендуют вытираться полотенцем, а если есть необходимость второго приема душа после физической активности, то лучше это делать без мыла. При сухом типе кожи следует использовать увлажняющие крема с мочевиной.
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Добавил klava в категорию Разное
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