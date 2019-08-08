Врачи объяснили, как правильно принимать душ

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Эксперты из Германии рассказали, как следует правильно и часто принимать душ. По словам специалистов, чрезмерная гигиена может очень сильно повредить коже.Дерматологи отмечают, что лучшим «очистителем тела» является вода. Активные моющие средства, такие как гели для душа или шампуни, следует использовать только осознанно и экономно. Сверхтонкая пленка пота, кожного сала и воды защищают организм от обезвоживания и болезнетворных микроорганизмов. Сюда же следует отнести сохранение упругости кожи.Чрезмерный же прием душа нарушает этот баланс, поэтому патогены, аллергены и химические вещества могут легче проникать в организм. Чистоплотность такого рода связана и с усилением неприятного запаха, так как происходит размножение болезнетворных бактерий. Людям с нормальным типом кожи можно принимать душ каждый день. Стоит понимать и то, что для хорошей гигиены тела и гладкой кожи достаточно ежедневно очищать деликатные зоны (подмышечные впадины, интимные области).Что касается чувствительного типа кожи, то прием душа должен быть кратковременным. Желательно повторять процедуру 2-3 раза в неделю. Так как шампуни имеют в своем составе агрессивные и обезжиривающие составляющие, лучше смывать состав, чтобы он не попадал на другие участки тела.Среди общих советов: продолжительность мытья тела не более семи-десяти минут, идеальная температура воды — 36 градусов, использование мягкого жидкого мыла с естественным рН кожи (5,5), отказ от антисептических средств, избегание применения скрабов из-за удаления естественного защитного слоя на коже.Дерматологи не рекомендуют вытираться полотенцем, а если есть необходимость второго приема душа после физической активности, то лучше это делать без мыла. При сухом типе кожи следует использовать увлажняющие крема с мочевиной.