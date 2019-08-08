Медики рассказали, почему мужчинам нельзя иметь большие животы

Об опасности жировых отложений для мужчин рассказали медики.По их словам, мужчины не должны иметь большие животы, так как там скапливается жир, который называют висцеральный.Его опасность в том, что он окружает внутренние органы, и тем самым приносит проблемы с работой внутренних органов.На животе скапливается так называемый, висцеральный жир. Он способен вырабатывать ретинол-связывающий белок 4 (RBP4). Это крайне опасно, так как он приводит к развитию диабета.Также жировые отложения в области живота могут привести к коронарной болезни сердца и опухоли.Медики рекомендуют мужчинам как можно чаще измерять окружность талии. По их словам, для мужчин среднего роста окружность не должна превышать 94 сантиметра.Чтобы избавиться от висцерального жира, необходимо есть меньше калорийной пищи и следить за теми продуктами, которые присутствуют в ежедневном рационе. Врачи наряду со сменой блюд рекомендуют следить за сном и не нервничать, так как это также может привести к ожирению.