Врачи рассказали о полезных свойствах грецкого ореха

Ученые из Университета Маршал в США провели эксперимент, в ходе которого установили, что регулярное употребление грецких орехов может поспособствовать снижению риска развития рака груди на целых 50%.Эксперимент проводился с генетически модифицированными мышами, которые были склонны к быстрому развитию злокачественных опухолей в организме. В одной группе животные получали свой обычный корм. В другой грызунам давали грецкие орехи: в пересчете на человека ежедневная норма орехов для мышей была эквивалентна 56 граммам.Ученые вели наблюдение за состоянием мышей на протяжении всей жизни грызунов. Они установили, что в группе животных, ежедневно получавших грецкие орехи, рак груди развивался наполовину реже. У мышей, в организме которых все же развивались новообразования, опухоли были меньшего размера и появлялись в меньшем количестве по сравнению с грызунами из параллельной группы.Авторы эксперимента указывают на то, что регулярное употребление орехов способствует уменьшению количества насыщенных жиров в рационе и одновременному повышению доли ненасыщенных жиров. По их словам, именно ненасыщенные жиры растительного происхождения являются фактором, обеспечивающим снижение риска развития рака.