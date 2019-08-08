Названа группа крови долгожителей

Ученые считают, что группа крови влияет на продолжительность жизни человека.Данные научного исследования свидетельствуют о том, что наборы антител, эритроцитов и антигенов определяют, каковы шансы человека дожить до глубокой старости.По данным специалистов, люди с первой группой крови меньше всего подвержены серьезным болезням. Их кровь хорошо защищена от инфекций, поэтому обладатели первой группы чаще всего становятся долгожителями. Однако им стоит обратить внимание на работу сердца и сосудов.Носители второй группы имеют склонность к сахарному диабету, больше подвержены стрессам и простудным заболеваниям. У третьей группы крови высок риск онкологии, они часто болеют ангиной и отитом. Люди с четвертой группой легче подвергаются различным инфекциям и страдают пороками сердца.