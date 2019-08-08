Обнаружен способ убивать раковые клетки без побочных эффектов

Исследователи открыли возможный путь для новых методов лечения рака: у них не должно быть побочных эффектов, которые часто сопровождают многие современные методы лечения.Авторы работы смогли определить модификацию белка, которая поддерживает выживание опухолевых клеток.В зависимости от вида рака и типа лечения пациент может страдать от множества побочных эффектов, включая анемию, потерю аппетита, кровотечение, синяки, запоры, бред, диарею, усталость, выпадение волос, тошноту и так далее.Ученые из Университета штата Орегон, Университета Центральной Флориды и Университета Нью-Йорка открыли модификации белка при изучении нейрофиброматоза типа 2. Состояние, обычно известное как NF2, характеризуется развитием опухолей нервной системы.Отличительной чертой поведения опухолевых клеток является их неконтролируемый рост. Опухолевым клеткам необходимо постоянно производить энергию и строительные блоки для репликации, — сказала Мака Франко, профессор биохимии и биофизики в Научном колледже университета Орегона.Исследователи обнаружили, что клетки опухоли продуцируют окислитель пероксинитрит, который модифицирует аминокислоту тирозин в белках. Когда тирозин нитруется в определенных белках, это перепрограммирует метаболизм опухолевых клеток, что позволяет им размножаться.«Чтобы поддерживать устойчивый рост, опухолевые клетки изменяют способ, которым они производят энергию и строительные блоки, и получают характерный метаболический фенотип, который отличается от аналога у нормальных клеток. Мы обнаружили, что пероксинитрит, самый мощный окислитель, продуцируемый клетками, контролирует метаболические изменения, которые происходят в опухолевых клетках нервной системы, и поддерживает их рост. Мы считаем, что существуют специфические белки, которые приобретают новую функцию», — сказала Франко.По ее словам, пероксинитрит вырабатывается в больших количествах в «патологических состояниях», например, в опухолях, но не в нормальных тканях.«Это открывает потрясающую возможность нацеливания на пероксинитрит исключительно в опухолевых клетках в качестве новой терапевтической стратегии лечения опухолей нервной системы, с минимальными или отсутствующими побочными эффектами на нормальные ткани», — добавила Франко.