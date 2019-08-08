Названы семь низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим

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Сладкое не всегда во вред. Эти продукты могут быть вполне низкокалорийными и приносить пользу организму.Специалисты рассказали о тех видах сладкого, которые можно есть даже худеющим.Одним из лучших представителей этого списка эксперты считают натуральный мармелад из яблок, абрикосов и слив. Желатин и пектин, содержащиеся в нем, улучшают состояние кожи, пищеварительного тракта, сердца и сосудов.Также очень полезно натуральное молочное мороженое – богатый источник кальция, который укрепляет кости, зубы и ногти, а еще способствует подавлению голода.Одно из самых низкокалорийных сладостей, по словам экспертов, — желе: в нем всего 80 ккал на 100 грамм. При этом в желе из-за содержащегося в нем желатина много крайне полезных для улучшения состояния волос аминокислот. Как и коллагена, защищающего здоровье суставов, сухожилий, кожи.Темный шоколад тоже в списке сладостей, разрешенных худеющим – у него невысокий гликемический индекс (ГИ). Темный и горький шоколад богат антиоксидантами, борцами с радикалами, повреждающими клетки организма и ведущими к болезням и ускоренному старению. Также продукт полезен для сердечной мышцы – такая польза обеспечивается влиянием содержащегося в нем теобромина.Рекомендуют эксперты и сухофрукты — в среднем они содержат 250 килокалорий на 100 грамм, а также калий, железо и фосфор. Помимо этого, сладкоежкам подойдут для чаепития пастила и зефир: их употребление снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение. Сегодня в продаже вполне можно найти диетические версии этих продуктов – без сахара.