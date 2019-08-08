Врачи назвали овощи для усиления потенции

Мужская потенция очень тонкий «инструмент». Мужское здоровье и сила во многом зависит от привычного состава и норм питания.Специалисты отмечают, что эректильная дисфункция все чаще стала встречаться среди мужчин даже молодого возраста.Однако это не означает, что при таких проблемах нужно запасаться «Виагрой» или опускать руки. Необходимо лишь сбалансировать свое питание, обратив внимание на некоторые продукты, которые способствуют усилению и сохранению потенции.Важной составляющей для поддержания мужской силы является селен. Именно он участвует в выработке тестостерона, улучшении качества спермы и поддержании репродуктивной функции. Это соединение в большом количестве присутствует в кукурузе. Именно летний период является наилучшим для восполнения селена в организме. Достаточно трехсот грамм кукурузы в день для того, чтобы усилить потенцию.Селен также присутствует в томатах, морепродуктах, яйцах, жирной рыбе, орехах и бобовых культурах. Все эти продукты способны усилить потенцию или вернуть былую мужскую силу.