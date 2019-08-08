Врачи назвали простой способ очищения организма от шлаков
По мнению экспертов, если человек не занимается спортом и у него малоподвижный образ жизни, то, скорее всего, большую часть суток он дышит неглубоким дыханием. Это провоцирует накопление токсинов и шлаков в организме.
Эту ситуацию можно исправить глубоким дыханием, которое у йогов считается основой всех упражнений.
Но «фишка» этого дыхательного упражнения — в задержке дыхания. Считается, что именно в период задержки дыхания резко улучшается обмен веществ, что освобождает вас от токсинов, шлаков и лишнего веса.
Итак, нужно в удобной позе вдохнуть глубоко и задержать дыхание на 30-40 секунд.
В это время наполненный воздухом живот должен быть приподнят. Затем нужно медленно (10-15 с) ртом выдыхать воздух, максимально опустошаясь и втягивая живот. Сделать это нужно несколько раз, сохраняя состояние комфорта.
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