Врачи назвали простой способ очищения организма от шлаков

Диетологи иногда прибегают к нестандартным методам сброса веса путем применения восточных практик. Одна из них – глубокое дыхание.По мнению экспертов, если человек не занимается спортом и у него малоподвижный образ жизни, то, скорее всего, большую часть суток он дышит неглубоким дыханием. Это провоцирует накопление токсинов и шлаков в организме.Эту ситуацию можно исправить глубоким дыханием, которое у йогов считается основой всех упражнений.Но «фишка» этого дыхательного упражнения — в задержке дыхания. Считается, что именно в период задержки дыхания резко улучшается обмен веществ, что освобождает вас от токсинов, шлаков и лишнего веса.Итак, нужно в удобной позе вдохнуть глубоко и задержать дыхание на 30-40 секунд.В это время наполненный воздухом живот должен быть приподнят. Затем нужно медленно (10-15 с) ртом выдыхать воздух, максимально опустошаясь и втягивая живот. Сделать это нужно несколько раз, сохраняя состояние комфорта.