Названы симптомы, предвещающие потерю слуха

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От ушных заболеваний не застрахован никто. Ученые рассказали, какие симптомы могут предвещать потерю слуха.Издание Express опубликовало мнение специалистов об ушных заболеваниях, а также о тех явлениях, которые могут наблюдаться перед потерей слуха. До этого свою историю рассказала польская актриса Рула Ленска, которая стала страдать от проблем со слухом после подводного плавания на Карибах.«Я ныряла возле коралла. Будучи живым организмом, он может попасть в ухо и повредить там реснички — крошечные волоски. Это может спровоцировать потерю слуха. Вскоре после моего отпуска появилась инфекция — из-за чего ухо стало мучительно болеть», — поведала актриса.Врачи тогда выписали Руле сильные антибиотики, но, как призналась актриса, ее путь к выздоровлению «занял целую вечность».Комментируя случай Рулы Ленска, британские медики отметили, что ушная инфекция, способная привести к тяжелым последствиям вроде потери слуха, может настичь любого человека.«Потеря слуха чаще всего происходит из-за ушной серы, инфекции, перфорированной барабанной перепонки или болезни Меньера, которая представляет собой поражение внутреннего уха. Такое нарушение проявляется приступами лабиринтного головокружения, шума в ухе, снижения слуха», — рассказали специалисты.По их словам, предвестниками проблемы может стать такой симптом, как возникающие трудности с пониманием человеческой речи в шумных местах. Если при этом требуется усиленная концентрация, чтобы понять человека, нужно насторожиться, показаться врачу.Если человеку трудно настроиться на разговор в большой комнате с фоновым шумом и музыкой, это тоже тревожный знак, сообщили эксперты.