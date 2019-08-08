Медики рассказали, как посещать солярий без вреда для здоровья

Всем известно, что солярий стимулирует выработку витамина D, необходимого организму для усвоения фосфора и кальцияОднако, не первый год идут споры о том, можно ли посещать солярий и какую опасность он несет.Так, перед прохождением любимой процедуры рекомендуется получить консультацию специалиста. Из плюсов данной процедуры можно отметить то, что в весенний период, когда иммунитет ослабевает, солярий поможет избежать простуды и кожных заболеваний.Перед поездкой к морю хорошо получить искусственный загар. Подобный метод позволит подготовиться к агрессивному воздействию ультрафиолетовых лучей типа B.Солярий может вызвать раздражение на коже. Стоит помнить, что 20-минутная процедура заменяет несколько часов отдыха на пляже. Злоупотребление искусственным загаром грозит развитием рака кожи.