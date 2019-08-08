Названа диета, которая помогает при лечении рака

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Веганская диета способствует повышению эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении онкологии.Ученые из США выяснили, какой тип питания помогает при лечении онкологических заболеваний.Эксперимент проводился на грызунах. Из рациона животных исследователи исключили вещество метионин, который присутствует в протеинах мяса, рыбы и молочных продуктов. В результате они получили практически веганскую диету.Выяснилось, что такой тип питания благотворно сказывается на эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака. Помимо этого специалисты не исключили, что здесь также сказался эффект препарата 5-фторурацила, обладающего противораковым действием.