Названа диета, которая помогает при лечении рака

Веганская диета способствует повышению эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении онкологии.

Ученые из США выяснили, какой тип питания помогает при лечении онкологических заболеваний.

Эксперимент проводился на грызунах. Из рациона животных исследователи исключили вещество метионин, который присутствует в протеинах мяса, рыбы и молочных продуктов. В результате они получили практически веганскую диету.

Выяснилось, что такой тип питания благотворно сказывается на эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака. Помимо этого специалисты не исключили, что здесь также сказался эффект препарата 5-фторурацила, обладающего противораковым действием.
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Добавил kruzka в категорию Онкология

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