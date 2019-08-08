Названа диета, которая помогает при лечении рака
Ученые из США выяснили, какой тип питания помогает при лечении онкологических заболеваний.
Эксперимент проводился на грызунах. Из рациона животных исследователи исключили вещество метионин, который присутствует в протеинах мяса, рыбы и молочных продуктов. В результате они получили практически веганскую диету.
Выяснилось, что такой тип питания благотворно сказывается на эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака. Помимо этого специалисты не исключили, что здесь также сказался эффект препарата 5-фторурацила, обладающего противораковым действием.
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Добавил kruzka в категорию Онкология
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