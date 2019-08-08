Врачи объяснили, кому нельзя есть сыр фета
Однако есть ряд противопоказаний к его употреблению.
Нельзя вводить в рацион греческий сыр тем людям, у кого есть предрасположенность к ожирению — продукт достаточно калорийный и жирный.
Стоит отказаться от феты при сердечно-сосудистых заболеваниях (стенокардия/ишемическая болезнь сердца), артрите.
Предельно аккуратными нужно быть при употреблении сыра фета с диагнозом сахарный диабет 2 типа — могут произойти нарушения обменных процессов, что спровоцирует ухудшение состояния больного.
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