Медики рассказали, какие продукты очищают организм от шлаков
Группа экспертов назвала семь продуктов, способных выводить шлаки из организма.
Не секрет, что многие из нас любят полакомиться продуктами, которые ученые не рекомендуют к употреблению. Но все же хочется.
Поэтому специалисты составили целый список полезных продуктов, которые помогут человеку справиться с нагрузкой нашего организма и вывести шлаки из нашего организма.
Прежде всего, такими продуктами является капуста и лук. «Капуста — идеальное средство, которое способно вывести из организма накопленные шлаки. В ее листьях содержится огромное количество клетчатки, которая весьма полезна для желудочно-кишечного тракта. Также в капусте много серы, она служит фильтром для печени», — рассказали ученые.
По их словам, немаловажную роль для вывода вредных веществ играет лук, так как в нем полно аминокислот, которые также способны выводить токсины.
Помимо вышеназванных овощей, в список полезных продуктов вошли яблоки и брокколи. Причем, говорят специалисты, яблоки рекомендуется употреблять с кожурой.
В списке ученых семена льна и базилик, в котором содержится большое количество терпеноидов (кислосодержащих органических соединений), которые помогают работать пищеварительной системе.
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