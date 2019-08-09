Стало известно, какой фактор больше всего влияет на тяжесть похмелья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Очень важно количество выпитого алкоголя.Ученые установили способ, который поможет не отказываться от спиртного на вечеринках и при утром на утро не чувствовать похмелья. Это лучшее открытие исследователей, что могло быть для любителей расслабится.Британские исследователи путем проведения эксперимента пришли к выводу, что водка с пивом не провоцирует возникновения похмелья на следующий день, это популярный миф, который ввел в заблуждение многих.Во время лабораторного опыта участникам предлагалось пить разные напитки в разных объемах, без соблюдения последовательности. После чего, эксперты, решили проанализировать показатели самочувствия добровольцев. После полученных данных специалисты развеяли еще один миф, о том, что нельзя понижать градус спиртного во время вечеринки. Это всего на всего домыслы и попытки самовнушения. На следующий день не будет плохо, если вы смешали водку с пивом.Эксперты акцентировали внимание на том, что не последовательность и напитки влияют на самочувствие на утро, а количество выпитого алкоголя. Если вы не будете следить за порциями выпитого спиртного, то скорее всего на следующий день вам будет очень плохо.