Ученые выявили пользу тяжелой музыки для здоровья человека

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эти выводы звучат достаточно удивительно.Хэви-метал не только не вредит своим поклонникам, но еще и приносит им пользу, заявляют ученые из Кардиффского университета.Доктор и любители хэви-метала Ник Перхам проанализировал исследования своих коллег. Он выяснил, что поклонники жанра более открыты для новых впечатлений.Кроме того, они чувствуют себя счастливее в молодости и лучше приспособлены к жизни в обществе, чем многие противники тяжелой музыки.Также хэви-метал развивает критическое мышление, правда, косвенно. Многие утверждают, что тяжелая музыка побуждает людей к насилию — когда подростки пытаются отстоять свое увлечение, они анализируют поведение кумиров, тексты их песен и всесторонне исследуют проблему.Перхам подчеркивает, что пользу от хэви-метала получают только его ценители — те, кому такая музыка не нравится, чувствуют себя некомфортно.Миф о том, что хэви-метал опасен, развенчивают многие исследователи. Напомним, что в Австралии пошли дальше и открыли набор аспирантов по направлению «География хэви-метала».