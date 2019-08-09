Медики рассказали, почему нельзя заставлять доедать все «до крошки»

Особенно это вредит детям.«За столом лучше не заставлять своих детей не оставлять ни крошки. Существует риск, что они станут игнорировать свой голод и даже будут ненавидеть овощи».«О, нет, не получишь десерт, пока не доешь основное блюдо». Такой запрет имеет образовательную цель — по сути, мы хотим, чтобы дети ели не только сладкую пищу и получали питание в достаточном количестве», говорится в статье. Но несмотря на наилучшие побуждения, «это не рекомендуется с поведенческой или пищевой точки зрения», считает Софи Никлаус, директор по исследованиям в Центре наук о вкусе и питании. Такое приказание очистить свою тарелку даже контрпродуктивно. Потому что, в конечном итоге, оно сбивает с толку чувство голода и регулирование приема пищи. А еще потому, что оно придает негативную окраску той пище, которую человек пытается в себя затолкать», — отмечает автор публикации Дафне Лепортуа.Нужно понимать, что «у детей размер желудка не такой, как у взрослого человека», — продолжает исследователь из CSGA, где она руководит командой «Детерминанты пищевого поведения в течение жизни, отношения со здоровьем». Однако «взрослые часто забывают об этом и подают детям объективно слишком большие и неподходящие порции».Тем более что «дети рождаются с очень хорошими сигналами голода и сытости», — дополняет диетолог Вероника Провеншер, в том числе профессор Школы питания при Университете Лаваля (Квебек). Что можно увидеть при грудном вскармливании младенца: насытившись, он тотчас перестает сосать грудь. До того момента, пока голод не проявится снова.Не следует забывать, что как для детей, так и для взрослых «к контролю за приемом пищи примешиваются много более или менее сознательных сигналов». Один исследователь из Национального института сельскохозяйственных исследований иллюстрирует это наглядным примером: «Если я скажу вам, что сейчас полдень и, согласно социальному соглашению, пришло время для еды, это может поощрить вас есть, и вы даже не зададите себе вопрос «А я правда хочу есть?»«Заставлять ребенка доедать все с тарелки — значит отказываться от надежды на то, что продукты будут оценены по достоинству», — утверждает Софи Никлаус, директор по исследованиям детского поведения.«Вероника Провеншер, чьи исследования сосредоточены на психологических и поведенческих факторах, связанных с регулированием потребления пищи и массы тела, также провела опрос женщин с проблемами избыточного веса: когда их попросили подумать о своих трудностях с распознанием сигналов голода, они сказали, что в детстве их приучали до конца подчищать свою тарелку или систематически съедать определенное количество пищи, то есть порцию, которую они считали нормальной. «На этих людей очень сильно влияют внешние сигналы, а не то, что они чувствуют», — считает исследователь.По словам Софи Никлаус, существует также связь между ослаблением регулирования приема пищи с ожирением. «В менее благополучных семьях, где распространенность ожирения выше, существует также и бюджетная напряженность вокруг продуктов питания: действительно важно не выбрасывать продукты питания. Это может побуждать родителей чаще заставлять детей доедать все до конца и выбирать любимую еду ребенка, чтобы не портить зря еду. Получается замкнутый круг».«Следует помнить, что в зависимости от деятельности и других приемов пищи и закусок, сделанных в течение дня, «у ребенка не всегда одинаковый уровень голода, это нормально, что размер порции детей меняется», — уточняет Вероника Провеншер. Может быть, стоит спросить ребёнка о его голоде, если он достаточно взрослый, чтобы выразить это. «Мы можем спросить его, насколько он голоден — как мышка, как кошка или как слон, используя животных разных размеров, это заставит его задуматься», — предлагает исследователь из Института питания и функциональных продуктов.«Детям не всегда нравится вкус и консистенция сырой, а не жареной пищи. «Во время полдника мы можем предложить им тарелку сырых овощей», — говорит диетолог Софи Неклаус. — Это еще одна возможность поесть овощи». Исследователь из CSGA предлагает такой вариант: «Мы можем организовать трапезу так, чтобы наименее предпочтительные для него продукты были в начале еды, когда ребенок голоден, не оставляя ему никакой альтернативы».