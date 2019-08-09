Диетологи рассказали, какое питание опасно для сердечников

Избыток мяса вредит здоровью.Первобытная диета, которая набирает популярность в мире, несет опасность для сердца и сосудов.В последнее время в мире набирает популярность палеодиета — такая разновидность питания, при котором исключаются молочные продукты и зерновые, остаются лишь фрукты, овощи и мясо. Подобным образом питались наши предки homo sapiens, отсюда название диеты.Исследователи Университета Эдит Коуэн, что в Западной Австралии, опровергли мнение, что такой тип питания полезен. именно из-за избытка одних веществ и недостатка других современные люди страдают от таких болезней, как ожирение, диабет, атеросклероз, считают ученые.По словам исследователей, анализ любителей палеодиеты показал, что они склонны к частым болезням сердца и сосудов. Для эксперимента не нашлось много сторонников данной диеты, потому опрос проводили на маленькой группе — 44 человека, которые питаются исключительно клетчаткой и мясом в противовес им 47 простых австралийцев, которые не ограничивают себя в питании.Кровь подопытные проверили на уровень триметиламин-n-оксида (TMAO) — вещества, которое считается фактором развития атеросклероза.«Многие сторонники палеодиеты утверждают, будто она полезна для здоровья, но увы, это, видимо, не так. Мы также обнаружили, что популяции полезных бактерий уменьшаются в кишечнике людей, употребляющих недостаточно углеводов, в том числе и сторонников палеодиеты, а это может вызывать и другие хронические заболевания», — ведущий автор исследования Анжела Дженони.Кроме того, избыток красного мяса повышает уровень TMAO, а также большое количество животного жира, который присутствует в мясе, также создает риск сердечно-сосудистых патологий. Зерновые, от которых отказываются любители палеодиеты, дают человеку необходимые крахмалистые соединения и клетчатку, которые необходимы для здорового функционирования кишечника, а также, как выяснилось по итогам исследования, цельно зерновые благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов.