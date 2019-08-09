Названы любимая группа крови комаров

Они распознают состав плазмы.Ученые доказали, что комары могут различать группы крови людей. Комары выбирают своих жертв по группе крови, больше всего им нравится первая.Ученые определили, какую именно группу крови человека больше всего любят комары. Как оказалось, эти двукрылые насекомые отлично распознают состав плазмы.Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови комаров — первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще страдают от комариных укусов.Как установили ученые, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. При этом удалось определить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови — правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле гораздо больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.К слову, ранее удалось установить, что комары не меньше внимания обращают и на запах человек. Проведенные исследования показали: владельцы первой группы привлекают насекомых вдвое чаще, чем другие. По мнению ученых, именно состав крови влияет на аромат, который исходит от человека.