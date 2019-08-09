Медики рассказали, как снизит артериальное давление без лекарств

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Австралийские ученые пришли к выводу, что снизить повышенное артериальное давление можно с помощью свекольного сока.Овощ оказался очень полезным, из-за большого количества соединений азота в его корнеплоде. Они оказывают расслабляющий эффект на стенки кровеносных сосудов и улучшают кровоток.Но чтобы напиток помог, пить его нужно правильно – не сразу после того, как отжали его из овоща, а через 20 минут, когда он отстоится.Кроме того, ученые считают, что «эликсир» желательно разбавлять яблочным или морковным соком. И нужно помнить, что в свекле содержится много сахара. Это может не лучшим образом сказаться на фигуре гипертоников.