Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть арбуз

Существует народное мнение, что все можно есть, но только в меру. Но к арбузу это не относится.Во время летнего зноя и невыносимой жары вне зависимости от возраста или пола всем хочется скушать чего-то сочного и освежающего.Арбуз как раз попадает под эти критерии. Тем более, даже худеющие девушки могут спокойно его себе позволить, ведь в 100 граммах продукта содержится всего лишь 40 кило калорий. Однако, не стоит забывать, что есть все же предписания врачей, которые запрещают есть арбуз людям с определенными проблемами.По мнению специалистов, спелые арбузы не несут в себе какого-либо вреда организму, если есть его в разумных объемах. Но стоит обратить внимание, что если вы ежедневно любите перекусить этой ягодой, то не стоит увлекаться и выходить за рамки 300 грамм.К сожалению, некоторым людям не поможет даже соблюдение нормы. Им и вовсе приходится отказываться от любимого летнего лакомства. Конечно представить свое лето без арбуза сложно, но все же не стоит пренебрегать рекомендациями медиков, которые запрещают употребление данного продукта в случаях:нарушения оттока мочимочекаменной болезни (так как из-за мочегонного действия не растворившееся камни могут двинутся с места и навредить организму)колита и поносасахарного диабета первого типазаболевания поджелудочной железы в острой фазезаболевания сердца, при которых жидкость плохо выводится из организмааденомы предстательной железыпослеоперационных спаечных процессов.Также, если хотите избежать проблем с ЖКТ, не стоит есть арбуз сразу перед или после приема пищи. Лучше всего будет есть его отдельно от остальных продуктов с интервалом в 2 часа.