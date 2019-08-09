Назван способ снижения давления без таблеток

Данный способ борьбы с гипертонией является одним из самых эффективных.

При появлении первых симптомов гипертонии необходимо принять душ. Вода должна быть в меру горячей. После пяти минут, проведенных под душем, давление должно нормализоваться.

Данный способ борьбы с гипертонией является одним из самых эффективных, говорится в процитированной публикации.

При этом отмечается, что брать его на вооружение следует только после консультации с врачом.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали сигналы организма, предупреждающие о скором инфаркте миокарда.
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Добавил kruzka в категорию Кардиология

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