Назван способ снижения давления без таблеток
При появлении первых симптомов гипертонии необходимо принять душ. Вода должна быть в меру горячей. После пяти минут, проведенных под душем, давление должно нормализоваться.
Данный способ борьбы с гипертонией является одним из самых эффективных, говорится в процитированной публикации.
При этом отмечается, что брать его на вооружение следует только после консультации с врачом.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали сигналы организма, предупреждающие о скором инфаркте миокарда.
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Добавил kruzka в категорию Кардиология
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