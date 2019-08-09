Стало известно, кому нельзя есть сыр с плесенью

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Они могут стать причиной аллергии.Сыры с плесенью являются изысканным блюдам, однако есть их можно далеко не всем. Наиболее распространенными сортами продукта являются бри, камамбер, дор-блю и рокфор.Несмотря на свой пикантный вкус, они могут стать причиной серьезной аллергической реакции. К тому же, сыры с плесенью могут стать причиной попадания в организм порции токсинов. По этой причине его стоит однозначно исключить из рациона детского питания.Ребенку продукт можно попробовать только после 5 лет, тогда организму не будет нанесен ущерб. Не рекомендуется баловать себя сыром с плесенью пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также беременным.Дело в том, что вещества продукта могут негативно сказаться на внутриутробном развитии плода.