Врачи рассказали, как распознать дефицит белка

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Сигналы, которые подает организм.О том, что организму явно не хватает белка, могут сигнализировать особые симптомы.Следует обратить внимание, если:Вы чувствуете постоянную раздражительность. Даже сущий пустяк может вывести вас из равновесия, а мельчайший проступок близких приводит к бурной реакции. Также могут присутствовать некоторые симптомы депрессии: например, повышенная тревожность или же подавленное состояние.Невозможность контролировать количество потребляемой пищи. Если вы чувствуете, что постоянно хочется съесть что-то сладкое или жирное, то это явный признак дефицита белка в организме.Появление пятен на коже. Они обычно имеют светлый оттенок. Избавиться от них достаточно просто: нужно начать есть семена чиа или подсолнечника, миндальные орехи. Они окажут “скорую помощь” и вернут коже здоровый вид.Нарушения сна. Может начаться как бессонница, так и повышенная сонливость. Стоит употреблять продукты, обогащенные белком, если столкнулись с этими проблемами.Уменьшение мышечной массы. Особенно критично для мужчин, которые хотят быть в форме.Ломкость ногтей, волос, проблемы с зубами и костями.Долгое выздоровление во время простудных заболеваний, а также долгое заживление ран.