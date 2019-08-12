Медики рассказали, кому нельзя пить много кофе
Люди, страдающие от мигрени, должны пить меньше двух чашек кофе в день. К такому выводу пришли медики из Гарварда, опубликовавшие статью в American Journal of Medicine.
«Ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени, однако три и более чашки могут заметно повышать вероятность появления головных болей», — рассказал один из исследователей.
В течение полутора месяцев, пока длился эксперимент, ученые анализировали, как кофе влиял на самочувствие испытуемых с мигренью.
Оказалось, что риск развития головных болей повышался на 30–40% при употреблении трех чаше кофе.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Неврология
Добавить комментарий