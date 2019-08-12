Медики рассказали, кому нельзя пить много кофе

При мигрени кофе нужно ограничить.Люди, страдающие от мигрени, должны пить меньше двух чашек кофе в день. К такому выводу пришли медики из Гарварда, опубликовавшие статью в American Journal of Medicine.«Ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени, однако три и более чашки могут заметно повышать вероятность появления головных болей», — рассказал один из исследователей.В течение полутора месяцев, пока длился эксперимент, ученые анализировали, как кофе влиял на самочувствие испытуемых с мигренью.Оказалось, что риск развития головных болей повышался на 30–40% при употреблении трех чаше кофе.