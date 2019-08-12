Врачи назвали ранее неизвестную причину развития аутизма

Сотрудники Кембриджского университета и исследовательского центра Статенс Серум Институт в Дании считают, что одной из основных причин развития аутизма у детей является воздействие на плод в период внутриутробного развития стероидных половых гормонов.В 2015 году эта же интернациональная группа ученых установила, что уровень мужских половых гормонов в амниотической жидкости был выше у тех беременных, у детей которых впоследствии развился аутизм.На этот раз предметом исследования датских и английских ученых стали эстрогены.Для исследования использовались образцы амниотической жидкости, полученные в период беременности от матерей 98 детей, у которых впоследствии был диагностирован аутизм.Для сравнения использовались образцы амниотической жидкости, полученной от 177 женщин, дети которых аутизмом не страдали.Ученые установили, что повышенный уровень женских половых гормонов также был связан с риском развития аутизма у потомства.Источником эстрогенов может быть организм матери, организм плода и плацента. Теперь исследователям предстоит установить роль каждого источника женских половых гормонов и их взаимодействия в возникновении аутизма у детей.