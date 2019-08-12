Врачи назвали ранее неизвестную причину развития аутизма
В 2015 году эта же интернациональная группа ученых установила, что уровень мужских половых гормонов в амниотической жидкости был выше у тех беременных, у детей которых впоследствии развился аутизм.
На этот раз предметом исследования датских и английских ученых стали эстрогены.
Для исследования использовались образцы амниотической жидкости, полученные в период беременности от матерей 98 детей, у которых впоследствии был диагностирован аутизм.
Для сравнения использовались образцы амниотической жидкости, полученной от 177 женщин, дети которых аутизмом не страдали.
Ученые установили, что повышенный уровень женских половых гормонов также был связан с риском развития аутизма у потомства.
Источником эстрогенов может быть организм матери, организм плода и плацента. Теперь исследователям предстоит установить роль каждого источника женских половых гормонов и их взаимодействия в возникновении аутизма у детей.
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