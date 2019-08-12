Диетолог назвала причины переедания

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Проблема с перееданием начинается с ограничения в пище. Сначала человек запрещает себе питаться любимой едой, потом тяга к этим продуктам усиливается, и наступает «срыв».Об этом написала известный диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram. По ее словам, также люди, пытаясь «собрать волю в кулак» и побороться с лишним весом, перестают посещать любимые кафе, чтобы избежать соблазна.«А начинается все с ограничения в пище! Человек запрещает себе есть любимую еду, обязуется выкинуть все сладости… Но рано или поздно наступает момент, когда тяга к запретным продуктам начинает усиливаться, а в голове грохочут мысли о еде, перебивая все разумные доводы», – отметила она.По мнению Кален, с этого момента никакой из известных способов отвлечения не работает, а попытки «торга с самим собой» заканчиваются неудачами.«Еда продолжает «падать внутрь» до тех пор, пока желудок не «заорет» “Довольно!” А после приходит чувство вины и угрызения совести. И теперь человек требует наказания для себя, чтобы искупить вину и почувствовать себя лучше. Поэтому ограничения будут еще жестче…» – добавила диетолог. По ее словам, на этом замыкается круг.В следующем посте на своей странице в сети Кален дала советы, как бороться с перееданием.Она написала, что нужно обратиться за помощью, ведь, если такие приступы случаются чаще, чем 2 раза в неделю на протяжении полугода, то речь может идти о компульсивном переедании.“Нет-уйди-расскажи”. Применяя этот способ важно найти тот момент, когда начинается тяга, и тогда быстро и решительно уйти из дома еще до того, как ноги принесли к холодильнику. Достаточно просто выйти на улицу и прогуляться. В это время важно найти возможность рассказать о том, что происходит, какие возникают чувства и эмоции», – подчеркнула диетолог.Также, по ее словам, важно нащупать корень, ведь у переедания есть психологические причины, которые важно разыскать.«Можно найти специалиста по пищевому поведению, желательно с психологическим образованием, или принять участие в программе, которая направлена на обучение интуитивному питанию», – подытожила Кален.