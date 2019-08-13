9 продуктов ГМО, от которых стоит держаться подальше
Картофель
Этот весьма популярный корнеплод может быть генетически модифицированным. В него добавили ген скорпиона, что избавило его от колорадского жука и других вредителей. К ГМО сортам продуктов отечественном селекции в России относят «Невский плюс», «Луговскй 1210 amk», «Елизавета 2904/1kgs».
Кукуруза
Очень часто мелькают сообщения о полной безопасности этого продукта. Но специалисты убеждены, что кукуруза – это ГМО продукт, который при постоянном употреблении чреват проблемами с почками, печенью, сердцем, недпочечниками.
Помидоры
40% помидоров, которые продают на отечественном рынке, являются ГМО продуктами. В таких плодах мало антиоксидантов, а выглядят они довольно привлекательно и аккуратно. Как правило, генетически модифицированные помидоры имеют похожий размер, при разрезе не выделяют сок и не имеют натурального томатного вкуса.
Яблоки
Отличить ГМО продукт от натурального очень просто. Они не портятся, не темнеют при разрезе, могут храниться чуть ли не год. Чтобы продлить срок годности продукта специалисты ввели в яблоки синтетический ген. Разумеется, ничем хорошим для здоровья это не обернется.
Растительное масло
Растительное масло получают из подсолнечника, льна, рапса, сои и кукурузы. А эти продукты всецело генетически модифицированные.
Клубника
В этой полезной, казалось бы, ягоде есть ген полярной камбалы. В итоге эксперты получили клубнику, которая не боится морозов. Именно поэтому не стоит есть клубнику посреди зимы в России. Она не имеет ничего общего с натуральной – даже вкус будет совершенно бесцветным, а сама ягода плотной и неестественной.
Соя
Соевые бобы являются одним из самых распространенных ГМО продуктов. Они способны привести к необратимым проблемам поджелудочной железы. Стоит избегать продуктов с соевым лецитином, который содержит опасные для самочувствия аллергены.
Колбасные изделия
Несмотря на то, что производители обязаны указывать, что продукт является генетически модифицированным, именно производители колбасных изделий делают это реже всего. В мясной фарш, как правило, добавляют кукурузный крахмал или муку и соевую суспензию, что тоже чревато проблемами со здоровьем.
Рис
Рис растёт чуть ли не круглый год. Его популярность среди потребителей столь высока, что производители были вынуждены генетически его модифицировать. В итоге повышается его урожайность, создаётся защита от болезней и грибковых поражений.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий