9 продуктов ГМО, от которых стоит держаться подальше

ГМО продукты уже давно продают, но не все догадываются, что мы едим их практически каждый день. Генетически модифицированные продукты представляют собой пищу, полученную путем генной инженерии. Методика позволяет растениям стать более устойчивыми перед пестицидами и вредителями, повышает урожайность и морозоустойчивость. Однако подобные продукты при попадании в человеческий организм вызывают необратимые процессы, например, способны вызывать аллергию, пищевые отравления и делают организм не восприимчивым к антибиотикам.КартофельЭтот весьма популярный корнеплод может быть генетически модифицированным. В него добавили ген скорпиона, что избавило его от колорадского жука и других вредителей. К ГМО сортам продуктов отечественном селекции в России относят «Невский плюс», «Луговскй 1210 amk», «Елизавета 2904/1kgs».КукурузаОчень часто мелькают сообщения о полной безопасности этого продукта. Но специалисты убеждены, что кукуруза – это ГМО продукт, который при постоянном употреблении чреват проблемами с почками, печенью, сердцем, недпочечниками.Помидоры40% помидоров, которые продают на отечественном рынке, являются ГМО продуктами. В таких плодах мало антиоксидантов, а выглядят они довольно привлекательно и аккуратно. Как правило, генетически модифицированные помидоры имеют похожий размер, при разрезе не выделяют сок и не имеют натурального томатного вкуса.ЯблокиОтличить ГМО продукт от натурального очень просто. Они не портятся, не темнеют при разрезе, могут храниться чуть ли не год. Чтобы продлить срок годности продукта специалисты ввели в яблоки синтетический ген. Разумеется, ничем хорошим для здоровья это не обернется.Растительное маслоРастительное масло получают из подсолнечника, льна, рапса, сои и кукурузы. А эти продукты всецело генетически модифицированные.КлубникаВ этой полезной, казалось бы, ягоде есть ген полярной камбалы. В итоге эксперты получили клубнику, которая не боится морозов. Именно поэтому не стоит есть клубнику посреди зимы в России. Она не имеет ничего общего с натуральной – даже вкус будет совершенно бесцветным, а сама ягода плотной и неестественной.СояСоевые бобы являются одним из самых распространенных ГМО продуктов. Они способны привести к необратимым проблемам поджелудочной железы. Стоит избегать продуктов с соевым лецитином, который содержит опасные для самочувствия аллергены.Колбасные изделияНесмотря на то, что производители обязаны указывать, что продукт является генетически модифицированным, именно производители колбасных изделий делают это реже всего. В мясной фарш, как правило, добавляют кукурузный крахмал или муку и соевую суспензию, что тоже чревато проблемами со здоровьем.РисРис растёт чуть ли не круглый год. Его популярность среди потребителей столь высока, что производители были вынуждены генетически его модифицировать. В итоге повышается его урожайность, создаётся защита от болезней и грибковых поражений.