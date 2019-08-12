Регулярная половая жизнь после инфаркта продлевает человеку жизнь

Коитус раз в неделю продлевает жизнь после инфаркта, установили исследователи из Израиля.Издание The American Journal of Medicine опубликовало результаты работы ученых из Университета Тель-Авива. Эти специалисты пришли к заключению о том, что половые акты с регулярностью не реже одного раза в неделю продлевают жизнь пациентам, перенёсшим инфаркт.В течение 22 лет исследователи наблюдали за группой из 1120 мужчин и женщин, которым к началу проекта было в среднем 53 года. Ученых интересовало, как соотносятся регулярность половой жизни участников и их подверженность инфарктным состояниям.В результате было установлено, что те из наблюдаемых людей, кто занимался сексом чаще одного раза в неделю до инфаркта, выживали впоследствии на 27% чаще. Если половой акт имел место раз в неделю, выживаемость после инфаркта повышалась на 12%. При более редкой половой жизни - на 8%.«Оптимальной частотой половых контактов после инфаркта можно признать раз в неделю: такой режим на 37% снижает вероятность умереть раньше среднестатической нормы», - констатировали авторы проекта.По словам ученых, у тех пациентов, которые не имели половой жизни после инфаркта, была выше смертность, а также чаще встречались проблемы со здоровьем – например, такие как гипертония, повышенный холестерин, диабет 2 типа и тяжелые осложнения от последствий приступа.