Дерматологи объяснили, как избавиться от секущихся волос

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Женщины, предпочитающие короткие или средней длины стрижки, которые требуют частого подновления (раз в 14–28 дней), редко сталкиваются с проблемой секущихся волос.Однако если вы хотя бы раз отпускали волосы и регулярно не подстригали их, то об этой проблеме вам известно не понаслышке.Почему же волосы начинают сечься и чем это чревато? Причин несколько: это и химическая завивка, и частое применение фенов, плоек, утюжков для укладки волос и аналогичных приспособлений, и использование некачественных расчесок, и постоянное пребывание на солнце, и неправильный выбор моющих средств (особенно вредно для волос обычное мыло). Волосы теряют влагу, покрывающие их чешуйки приподнимаются, тело волоса расслаивается. Все это приводит к потере блеска и эластичности, волосы становятся ломкими, легко спутываются, плохо расчесываются, электризуются.Для нормализации работы сальных желез пользуйтесь косметическими средствами с эфирными маслами. Сухим волосам полезно масло иланг-иланга, жирным волосам – масло бергамота, кедра, сосны, розмарина, эвкалипта.Без сомнения, секущиеся волосы нуждаются в срочном восстановлении, а для этого необходимо обеспечить комплексный уход, а потому начнем с разговора о том, какими средствами можно очищать такие волосы. Это, конечно же, специальные лечебные шампуни, в составе которых присутствуют экстракты лекарственных растений (ромашка, мята, липа), пантотеновая кислота (витамин В 5) или лецитин, поскольку все эти вещества способствуют восстановлению уровня влаги.После мытья головы на волосы можно нанести специальные бальзамы, не требующие смывания. Такие средства заполнят пустоты в теле волоса, пригладят его чешуйки, возвращая природный блеск.До мытья головы на волосы можно нанести питательную маску, например с медом, хной или простоквашей, и оставить ее на 35–40 мин Полезны для секущихся волос и теплые компрессы, которые также накладывают до мытья головы (регулярность проведения – 1 раз в 14 дней).Если проблема секущихся волос даже при правильном регулярном лечении стоит для вас так же остро, попробуйте обратиться в парикмахерский салон, чтобы вас постригли горячими ножницами. Отличие такой стрижки от обычной заключается в том, что лезвия ножниц не просто срезают волосы, а запаивают получившиеся срезы, что резко уменьшает количество секущихся кончиков.