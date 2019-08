Названы продукты, помогающие справиться с воспалением

Воспалительные процессы, происходящие в организме, могут быть связаны с целым рядом причин, но они непременно влияют на качество жизни.Температура, боль и отек — основные проявления практически любых воспалений — говорят о том, что собственная иммунная система оказывает яростное сопротивление инфекции. Хотя воспаление является естественной защитной реакцией нашего тела, направленной на защиту организма от токсичных веществ, когда оно становится хроническим, начинают страдать здоровые клетки.Такой тип питания, как противовоспалительная диета, позволит повысить качество жизни, снять воспаление различного характера, а также следить за своим весом.Важность противовоспалительной диетыИз-за чего в нашем организме развивается воспаление? Наверняка хотя бы однажды вам приходилось сталкиваться с этой проблемой. У каждого из нас бывают дни, когда мы просыпаемся с отеками, слабость и плохое самочувствие замедляют нашу реакцию, а усталость не позволяет жить активной жизнью.Стоит иметь в виду, что если мы едим много углеводов и сахаров, в нашем организме повышается уровень инсулина. Часть инсулина поступает в мышцы. Это идет нам на пользу, если мы занимаемся спортом: тогда наши мускулы укрепляются. Но если инсулина слишком много, то определенное его количество остается в крови, что приводит к развитию воспалений и накоплению жиров.Воспаление является естественной защитной реакцией нашего тела, направленной на защиту организма от токсичных веществ: вирусов, избыточного инсулина, инфекций, чужеродных элементов.Но стоит понимать, что хотя воспаление и является защитным механизмом, это вовсе не означает, что этот процесс идет во благо нашего здоровья. Когда воспаление становится хроническим, от него начинают страдать здоровые клетки нашего тела.Именно это провоцирует развитие таких заболеваний, как диабет 1-го типа, ревматоидный артрит, красная волчанка и др. А ведь этого возможно избежать!Диета для профилактики воспаленийПовторяющиеся воспаления могут ускорить старение, а также увеличивают риск возникновения таких проблем и заболеваний, как ожирение, изменение артериального давления, диабет, артрит, болезнь Альцгеймера, сердечнососудистые заболевания…Употребление некоторых продуктов поможет снизить риск развития воспаления.Продукты с высоким содержанием жирных кислот Омега-3Как утверждает журнал American Journal of Clinical Nutrition, продукты с высоким содержанием жирных кислот Омега-3 являются идеальным средством для борьбы с воспалениями.Задача заключается в том, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови с помощью продуктов, которые содержат низкое количество сахара и полезные для нашего человека жиры. Это позволит достичь необходимого равновесия.Главное, не совершить распространенную ошибку: некоторые люди начинают злоупотреблять продуктами с содержанием жирных кислот Омега-3, что вызывает обратный эффект. В этом случае начинается выработка гормонов эйкозаноидов, которые вызывают хроническое воспаление.Итак, какие же продукты рекомендуется включить в свой рацион?Голубые виды рыб.Лосось.Грецкие орехи.Семена чиа.Тыквенные семечки.Цитрусовые.Цитрусовые и воспалениеДиетологи говорят прежде всего о важности для нашего здоровья таких видов цитрусовых, как помело и грейпфрут. Также подойдут и другие фрукты: апельсины, лимоны, киви, манго… Старайтесь избегать слишком спелых фруктов — в этом случае в них накапливается сахар.Почему же так эффективны именно цитрусовые, когда речь идет о воспалениях? Основная причина заключается в том, что цитрусовые отличаются высоким содержанием витамина С, витамина Е и флавоноидов. Эти вещества сокращают воспалительные процессы в тканях нашего тела.По словам врачей, употребление одного помело в день позволяет снизить уровень с-реактивного белка, который является индикатором воспалительных процессов.Польза томатовПочаще балуйте себя салатами с помидорами. Томаты богаты ликопином, который является мощным антиоксидантом и приносит большую пользу нашему здоровью.Эти овощи являются источником различных минеральных солей и витаминов, в особенности А и С, которые нормализуют работу пищеварительной системы, очищают наш организм и борются с инфекциями.Результаты исследования, недавно проведенного British Journal of Nutrition, показали, что рекомендуется выпивать стакан томатного сока на протяжении двенадцати дней каждый месяц.Крупнолистные овощиГлавным образом к крупнолистным овощам относят шпинат и брокколи. Эти овощи очень полезны: они богаты витамином К, который необходим для лечения воспалений.Обычно в нашем кишечнике находится много витамина К, поэтому повышение его уровня будет способствовать очищению организма от шлаков и токсинов, вызывающих воспалительные процессы.О пользе черного рисаЧерный рис помогает избавиться от воспалений, вызванных аллергией или астмой. Это происходит из-за того, что этот злак снижает на 30% выработку гистамина. Это подтвердило исследование, проведенное Journal of Agricultural and Food Chemistry.Также стоит иметь в виду, что в черном рисе содержится большое количество антиоксидантов и минералов, которые помогают нам поддерживать нормальный вес, заботиться о здоровье сердца, предотвратить появление диабета и, конечно же, снабжают нас большим количеством энергии.ИмбирьГлавным оружием имбиря против воспалений в организме является гингерол — вещество, благодаря которому имбирь и имеет свой пряно-горьковатый вкус. Оно расширяет сосуды и улучшает кровообращение, в том числе и в области воспаления, тем самым его заметно уменьшая.ЧерникаЧерника — в списке полезных противовоспалительных продуктов из-за наличия ресвератрола, антивоспалительного питательного вещества, а также по причине низкого содержания сахара и отличного вкуса. Это хороший антиоксидант, имеющий свойство усиливать способность мембраны клетки пропускать питательные вещества и химикаты из одной клетки в другую.Выбирая чернику, отдавайте предпочтение органическому продукту: в нем выше содержание антиоксидантов и меньше токсинов.Куркума (куркумин)Куркума — желтый корень, молотый вид специи, содержащий один из наиболее сильных природных антиоксидантов — куркумин. Широко применяемый в медицине в Китае и в Индии, этот корень проник на Запад сравнительно недавно. Антивоспалительные свойства куркумы превзошли все, предписываемые врачами средства против воспалений и без всяких побочных эффектов. При регулярном употреблении эта специя хорошо помогает при болях в суставах.Кроме того, куркумин обладает уникальным противовоспалительным действием на глаза. Регулярное употребление этой приправы, а также карри, где куркума является основным компонентом, способно уменьшить воспаление радужной оболочки глаза и защитить сетчатку от воздействия солнечных лучей.