Медики предупредили об опасности бутилированной воды для женщин

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Ученые из США установили, что употребление бутилированной воды может быть опасно для женщин, так как приводит к бесплодию.Как показали исследования, такая вода содержит в себе бисфенол С, который невероятно опасен для продуктивной функции организма. Также это вещество используется в производстве многих других предметов, однако в пластике оно влияет на находящуюся внутри воду.Отметим, что ранее в производстве использовался компонент бисфенол А, который еще сильнее влиял на здоровье, в том числе на репродуктивную функцию. Когда это было доказано, производители решили изменить состав пластика, сделав его более безопасным.Однако, новые исследования говорят о том, что бисфенол С может быть даже более опасным.В рамках своего эксперимента ученые проверяли состояние червей, которым давали оба вида бисфенола. Обе группы червей теряли способность к размножению. Кроме этого, была низкой и жизнеспособность молодых эмбрионов после бисфенола С.