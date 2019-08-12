Онкологи назвали первые симптомы рака легких

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Специалисты назвали неутешительные цифры: ежегодно раком легких заболевает большое число человек.По их словам, 87 процентов больных умирает в течение двух лет. Чтобы продлить жизнь, необходимо диагностировать заболевание на начальном этапе.По данным врачей, первыми симптомами заболевания может стать сухой кашель. Необходимо точно знать, не явился ли он следствием простуды или аллергической реакции. Если кашель появился внезапно и беспричинно, следует обратиться к врачам.Вторым симптомом может стать осиплость и боли в грудной клетке. Если вы почувствовали, что у вас также как и при кашле, появились эти симптомы, то вам необходимо к врачам.Третий симптом – беспричинная температура. Именно 37 или 37,5 градусов. Субфебрильные показатели температуры тела обычно настораживают медиков больше, чем сильный жар и лихорадка.Регулярные небольшие повышения температуры часто указывают на раннюю стадию онкозаболевания.