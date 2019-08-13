Назван сок, который особенно полезно пить в пожилом возрасте

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Вишневый сок благотворно влияет на состояние организма людей с подагрой, улучшает сон и помогает восстановиться пациентам во время реабилитации.В исследовании принимали участие люди в возрасте от 65 до 73 лет. Испытуемым необходимо было выпивать ежедневно по 480 миллилитров вишневого сока. Эксперимент длился 12 недель.По окончании исследования участники отметили улучшение своего состояния. При этом ученые обнаружили, что у добровольцев реакция на визуальный раздражитель стала быстрее на 4 процента.Кроме этого, испытуемые меньше ошибались, выполняя задания на эпизодическую зрительную память. Показатели теста на пространственную рабочую память также улучшились: ошибок стало меньше на 18 процентов.Недавно ученые из Стокгольма провели исследование и выяснили: у женщин лучше развита эпизодическая память, чем у мужчин. В ходе работы были проанализированы данные за сорок лет.