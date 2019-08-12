Врачи объяснили, кому нельзя есть хлеб

Хлеб — продукт, без которого мало кто может представить свой прием пищи. Однако есть исключения, когда от него лучше отказаться.Топ-8 признаков того, что вам стоит отказаться от употребления хлеба:Боли в желудкеВсе врачи говорят: «Прислушивайтесь к своему животу».Если вы съели за обедом много хлеба, а после него чувствуете вздутие живота, диарею или запоры, то причина может в том, что глютен повредил оболочку тонкой кишки.Как следствие, организм не получает из пищи, которую вы едите, нужного количества минералов, витаминов и питательных веществ.ГоловокружениеМногие люди, страдающие от непереносимости глютена, жалуются на «туман» в голове и странное чувство отсутствия баланса в жизни. Хотя они и подумать не могут, что причина именно в этом!Это чувство «облачности» в сознании не является нормальным. Не миритесь с ним! А если оно является неотъемлемой частью вашей жизни, попробуйте перестать есть мучное.Миллионы людей чувствуют, что их проблема уходит вместе с привычкой есть хлеб.Перепады настроенияПодумайте об этом хорошенько. Если ваш кишечник недоволен пищей, которую он получает, то недовольным будет и мозг. Люди с нетерпимостью к клейковине часто страдают от раздражительности, нестерпимого беспокойства и плохого настроения в целом.Медицинский журнал Новой Англии считает, что у тревоги и депрессии всегда есть одна из 55 описанных им причин.И одна из главных в списке — непереносимость глютена.Хроническая мигреньГоловные боли — весьма распространенная проблема, но людям, страдающим от непереносимости глютена, она знакома как никому другому!Обычно у них начинает болеть голова через 30-60 минут после еды.Попутно головная боль сопровождается размытым зрением и болью вокруг глазниц.Кожный зудКогда у вашего кишечника есть проблемы с переработкой клейковины, это почти всегда приводит к воспалительным процессам на коже. Поэтому такие люди часто страдают еще и от экземы, и от псориаза.Иммунная система воспринимает хлеб как что-то вредное и опасное, а потому активно создает антитела, вызывающие сухость и зуд кожи.Если у вас уже были бессонные ночи, проведенные в навязчивой идее расчесывать руки, локти, пальцы и голени, попробуйте на время отказаться от мучного.ФибромиалгияФибромиалгия — это хроническое заболевание, которое вызывает сильную боль в мышцах, связках и сухожилиях. Страдают от нее примерно 4% населения Земли — главным образом, женщины.По мнению многих специалистов в области здравоохранения, привычка избегать мучных продуктов может облегчить симптомы этой болезни.Эксперт в области ревматологии, доктор медицинских наук, Алекс Шихман говорит, что при острых симптомах фибромиалгии он всегда советует пациентам разнообразить свой рацион. Почти всем помогает отказ от хлеба.Так что в этом определенно есть смысл, верно?Хроническая усталостьВ этом тоже есть смысл. Если ваше тело пребывает в неисправном состоянии, а ваш разум никак не может избавиться от «тумана» и тревожности, то, разумеется, вы будете чувствовать усталость и исчерпанность.Даже если при этом сможете получать «законных» 8-9 часов сна.Вспомните, когда вы в последний раз просыпались со стойким ощущением, что чувствуете себя еще хуже, чем вечеромНепереносимость лактозыНепереносимость молочных и мучных продуктов имеет очень схожие симптомы. А бывает, что они идут рука об руку.Если непереносимость лактозы уже стала для вас проблемой, то, скорее всего, ваш организм не воспринимает нормальным образом и глютен.Причина в том, что и молочные, и мучные продукты, содержат один и тот же специфический вид сахара, который усугубляет пищеварительные проблемы.Если после употребления молочных продуктов вы страдаете от кислотного рефлюкса, то, почти 100%, вам придется отказаться и от хлеба.