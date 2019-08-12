Медики рассказали, какие действия помогут побороть депрессию

Это заболевание может приводить к серьезным последствиям.Депрессия – это не просто плохое настроение, а достаточно серьезное заболевание, приводящее к неприятным последствиям.Клиническая депрессия поддается лечению только при помощи квалифицированного врача психотерапевта при помощи терапии, медикаментозных препаратов, а также с участием психолога.Специалисты составили несколько простых правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы болезнь вас никогда не побеспокоила:1. Спите по 7-8 часов. Недосыпание приводит не только к общему ухудшению здоровья, но и не позволяет вашей нервной системе восстанавливаться во время ночного отдыха. Поэтому старайтесь планировать свой день таким образом, чтобы вам хватало времени на полноценный сон.2. Пробуйте медитацию. Ученые проводили ряд исследований и экспериментов, которые подтвердили, что постоянная духовная практика защищает психическое здоровье. Эксперты советуют медитировать по 15 минут утром и вечером ежедневно.3. Занимайтесь спортом. Даже 15-минутная зарядка позволит вам поднять себе настроение и начать ощущать себя гораздо лучше. Плюс ко всему, спорт является одним из лучших способов борьбы со стрессом.4. Сочувствуйте окружающим. А еще лучше – не проходите мимо тех, кто действительно нуждается в вашей помощи. По мнению ученых, благотворительность или волонтерская деятельность прекрасно влияют как на физическое, так и на психическое здоровье. Стоит выбрать, какая категория людей, а, может быть, животных, вызывает у вас большее чувство сострадания. После того, как вы будете оказывать им помощь, вы заметите, что смогли помочь сами себе.5. Позитивный настрой. Пессимисты порой сами не замечают, как программируют сами себя и свою жизнь на негативные моменты. Если постоянно ожидать чего-то плохого, то оно непременно произойдет. Вставайте каждое утро с улыбкой и надеждой, не ищите препятствий, а находите возможности.6. Изучайте что-то новое. Наш мозг может заскучать, если мы не будем занимать его новыми знаниями или навыками. Изучайте новую профессию или иностранный язык, или же идите на курсы повышения квалификации в своей области – так вы не только обретете уверенность в себе, но и действительно можете стать первоклассным специалистом в своей сфере.