Медики рассказали, какие действия помогут побороть депрессию
Депрессия – это не просто плохое настроение, а достаточно серьезное заболевание, приводящее к неприятным последствиям.
Клиническая депрессия поддается лечению только при помощи квалифицированного врача психотерапевта при помощи терапии, медикаментозных препаратов, а также с участием психолога.
Специалисты составили несколько простых правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы болезнь вас никогда не побеспокоила:
1. Спите по 7-8 часов. Недосыпание приводит не только к общему ухудшению здоровья, но и не позволяет вашей нервной системе восстанавливаться во время ночного отдыха. Поэтому старайтесь планировать свой день таким образом, чтобы вам хватало времени на полноценный сон.
2. Пробуйте медитацию. Ученые проводили ряд исследований и экспериментов, которые подтвердили, что постоянная духовная практика защищает психическое здоровье. Эксперты советуют медитировать по 15 минут утром и вечером ежедневно.
3. Занимайтесь спортом. Даже 15-минутная зарядка позволит вам поднять себе настроение и начать ощущать себя гораздо лучше. Плюс ко всему, спорт является одним из лучших способов борьбы со стрессом.
4. Сочувствуйте окружающим. А еще лучше – не проходите мимо тех, кто действительно нуждается в вашей помощи. По мнению ученых, благотворительность или волонтерская деятельность прекрасно влияют как на физическое, так и на психическое здоровье. Стоит выбрать, какая категория людей, а, может быть, животных, вызывает у вас большее чувство сострадания. После того, как вы будете оказывать им помощь, вы заметите, что смогли помочь сами себе.
5. Позитивный настрой. Пессимисты порой сами не замечают, как программируют сами себя и свою жизнь на негативные моменты. Если постоянно ожидать чего-то плохого, то оно непременно произойдет. Вставайте каждое утро с улыбкой и надеждой, не ищите препятствий, а находите возможности.
6. Изучайте что-то новое. Наш мозг может заскучать, если мы не будем занимать его новыми знаниями или навыками. Изучайте новую профессию или иностранный язык, или же идите на курсы повышения квалификации в своей области – так вы не только обретете уверенность в себе, но и действительно можете стать первоклассным специалистом в своей сфере.
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