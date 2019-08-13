Врач перечислил главные признаки онкологических заболеваний

При подобных проявлениях рекомендуется обратиться к врачу.

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии Сергей Абашин.

В первую очередь онколог советует обратить внимание на любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела. Кроме того, стоит внимательно отнестись к появлению уплотнений, опухолей, шишек на теле.

Также говорить о развитии рака могут длительно незаживающие раны. Еще один симптом — нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря на протяжении длительного времени, — отметил врач в интервью.

Проблемы с глотанием, хрипота, кашель тоже могут быть яркими симптомами появления злокачественной опухоли. Наконец, о развитии рака могут говорить изменения в родинках.

При этом врач подчеркнул, что все вышеперечисленное может говорить и об иных заболеваниях, поэтому в случае обнаружения данных симптомов стоит пройти обследование и сдать анализы биопсии, гистологии и другие.
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