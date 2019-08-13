Врач перечислил главные признаки онкологических заболеваний

При подобных проявлениях рекомендуется обратиться к врачу.Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии Сергей Абашин.В первую очередь онколог советует обратить внимание на любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела. Кроме того, стоит внимательно отнестись к появлению уплотнений, опухолей, шишек на теле.Также говорить о развитии рака могут длительно незаживающие раны. Еще один симптом — нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря на протяжении длительного времени, — отметил врач в интервью.Проблемы с глотанием, хрипота, кашель тоже могут быть яркими симптомами появления злокачественной опухоли. Наконец, о развитии рака могут говорить изменения в родинках.При этом врач подчеркнул, что все вышеперечисленное может говорить и об иных заболеваниях, поэтому в случае обнаружения данных симптомов стоит пройти обследование и сдать анализы биопсии, гистологии и другие.