Стало известно, как характер человека влияет на качество сна

Оптимисты спят дольше и крепче.Ученые провели ряд исследований, которые показали, что на сон человека влияет позитивное мироощущение.В эксперименте приняли участие 3500 человек в возрасте от 32 до 51 года. Участникам предложили пройти опрос, в ходе которого специалисты выявляли взгляды на мир и специфику их мироощущения.Оказалось, что участники, которые имеют позитивное мышление и идут по жизни с положительными установками, спят гораздо крепче и дольше, чем пессимисты. Их сон более качественный, что способствует восстановлению сил ночью.Также у оптимистов гораздо реже возникают серьезные заболевания, например сердечно-сосудистые или хронические. Если вы хотите иметь здоровый сон, относитесь к жизни правильно и старайтесь бороться со стрессовыми ситуациями правильно.