Врачи перечислили симптомы серьезных проблем с сердцем
Специалисты уверяют, что смерть от остановки сердца не бывает внезапной, причем, симптомы иногда беспокоят в течение нескольких недель.
Специалисты из американской клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич рассказали о симптомах, которые предшествуют остановке сердца. Они считают, что смерть от остановки сердца не бывает внезапной и многих людей можно было бы спасти при своевременном обращении за медицинской помощью.
Врачи изучили медицинские данные о 600 мужчинах в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца. Как выяснилось, у некоторых из них симптомы, указывающие на проблемы с сердцем, появились за месяц до того, как оно перестало биться. Впрочем, это не всегда так – симптомы могли появиться и за час до критического состояния.
Медики выделили симптомы, при появлении которых нужно немедленно обратиться к врачу. Это боли в груди и левом плече, которые могут отдавать в руку, а также изменения сердечного ритма, особенно, если сам человек это ощущает.
Насторожить должна одышка, тошнота, головокружение, обморок, внезапно появившаяся сильная усталость. Тревожным симптомом является резкое повышение давления. Также может меняться цвет лица – насторожить должна бледность и краснота.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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