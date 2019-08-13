Врачи перечислили симптомы серьезных проблем с сердцем

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Эти признаки означают, что стоит срочно обратиться к кардиологу.Специалисты уверяют, что смерть от остановки сердца не бывает внезапной, причем, симптомы иногда беспокоят в течение нескольких недель.Специалисты из американской клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич рассказали о симптомах, которые предшествуют остановке сердца. Они считают, что смерть от остановки сердца не бывает внезапной и многих людей можно было бы спасти при своевременном обращении за медицинской помощью.Врачи изучили медицинские данные о 600 мужчинах в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца. Как выяснилось, у некоторых из них симптомы, указывающие на проблемы с сердцем, появились за месяц до того, как оно перестало биться. Впрочем, это не всегда так – симптомы могли появиться и за час до критического состояния.Медики выделили симптомы, при появлении которых нужно немедленно обратиться к врачу. Это боли в груди и левом плече, которые могут отдавать в руку, а также изменения сердечного ритма, особенно, если сам человек это ощущает.Насторожить должна одышка, тошнота, головокружение, обморок, внезапно появившаяся сильная усталость. Тревожным симптомом является резкое повышение давления. Также может меняться цвет лица – насторожить должна бледность и краснота.