Врачи рассказали о полезных свойствах киви

Киви — один из самых популярных фруктов среди взрослых и детей.Его любят добавлять в салаты, десерты или просто есть на завтрак. Однако, далеко не каждый знает, почему организм так нуждается в киви. Ученые провели ряд исследований и выяснили, почему киви нужно употреблять регулярно.Киви обладает невероятной способностью расщеплять холестерин в крови, поэтому его рекомендуют при заболеваниях сердца и сосудов. Также необходимо употреблять киви людям, страдающим высоким артериальным давлением.Также фермент актинидин, который присутствует в киви, способен поддерживать работу всех факторов свертывающей системы крови. Психологи советуют употреблять киви при сезонных депрессиях, стрессовых состояниях и чрезмерных нагрузках.Плоды актинидии желательно потреблять людям, страдающим образованием камней холестериновой природы в почках. Киви также хорошо включать в диету людям с лишним весом. Этот продукт способен расщеплять вредные жиры и нормализовать обмен веществ. В нем много клетчатки и мало калорий.