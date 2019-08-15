Врачи рассказали о полезных свойствах киви
Его любят добавлять в салаты, десерты или просто есть на завтрак. Однако, далеко не каждый знает, почему организм так нуждается в киви. Ученые провели ряд исследований и выяснили, почему киви нужно употреблять регулярно.
Киви обладает невероятной способностью расщеплять холестерин в крови, поэтому его рекомендуют при заболеваниях сердца и сосудов. Также необходимо употреблять киви людям, страдающим высоким артериальным давлением.
Также фермент актинидин, который присутствует в киви, способен поддерживать работу всех факторов свертывающей системы крови. Психологи советуют употреблять киви при сезонных депрессиях, стрессовых состояниях и чрезмерных нагрузках.
Плоды актинидии желательно потреблять людям, страдающим образованием камней холестериновой природы в почках. Киви также хорошо включать в диету людям с лишним весом. Этот продукт способен расщеплять вредные жиры и нормализовать обмен веществ. В нем много клетчатки и мало калорий.
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