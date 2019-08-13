Медики рассказали, кому особенно полезно есть рыбу

Рыба является одним из самых важных продуктов для человеческого организма.Все потому, что благодаря жирным кислотам омега-3, она улучшает работу всех внутренних органов. Итак, давайте разберемся, почему нужно есть рыбу.Улучшает зрениеРыба — один из лучших источников жирных кислот омега-3, которые имеют свойство улучшать зрение и общее здоровье глаз.Снижает уровень холестеринаЖирные кислоты омега-3 существенно снижают уровень холестерина в крови, который связан с развитием атеросклероза.Уменьшает вероятность развития аутоиммунных заболеванийУпотребление жирной рыбы может предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний как диабет 1-го типа. По словам экспертов, витамин D, который есть в рыбе, положительно влияет на иммунитет и углеводный обмен.Улучшает здоровье сердцаЖирные кислоты омега-3 способны снизить уровень воспаления и защитить сердце от хронических болезней. Кроме того, употребление рыбы уменьшает вероятность развития сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.Облегчает симптомы ревматоидного артритаРевматоидный артрит — это хроническое воспаление суставов. А частое употребление рыбы способно уменьшить боль при этой болезни.