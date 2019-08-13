Названа самая эффективная летняя диета

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Огуречная диета — один их самых простых и эффективных методов снижения веса в кротчайшие сроки.К тому же летом эта диета очень экономная, так как этот зеленый овощ в сезон достаточно дешевый.Суть диеты из огурцов во влиянии свежих овощей на физиологию человека: стимуляция пищеварения, чистка кишечника и всего организма, нормализация водно-солевого баланса, мочегонное действие, активация обмена веществ. The Lime расскажет, как похудеть быстро и без вреда для здоровья с использованием огурцов.При соблюдении монодиеты, то есть питании только огурцами, можно сбросить 10 килограмм за неделю. Однако нужно учитывать, что резкое снижение небезопасно для здоровья. Более безопасный вариант огуречной диеты — с добавлением других продуктов. Такой вариант диеты дает меньший результат (6-7 килограмм), но зато наносит меньше вреда.Огуречная диета на неделюПервый деньЗавтрак: ломтик тоста, сыр и огурец.Обед: салат из свежих огурцов и стакан нежирного кефира.Ужин: салат из яиц и огурцов, кефир, апельсин.Второй деньЗавтрак: овсяная кашка с огурцом, кефир, йогурт без добавок или зеленый чай.Обед: окрошка из овощей.Ужин: огурцы, тост и кефир.Третий деньЗавтрак: обезжиренный творог.Обед: салат из огурцов и куриного филе.Ужин: стакан кефира с корицей.Четвертый деньЗавтрак: тосты с огурцами и сыром.Обед: салат из зелени, творог.Ужин: стакан кефира.Пятый деньЗавтрак: овощной салат с огурцами, кефир или зеленый чай.Обед: отварная рыба с рисом, кефир.Ужин: яблоко или апельсин.Шестой деньЗавтрак: куриное филе с салатом.Обед: овощной суп, два огурца.Ужин: кефир и тост с сыром.Седьмой деньЗавтрак: овощной салат и куриное филе.Обед: кисломолочные продукты.Ужин: кисломолочные продукты.Противопоказания огуречной диетыВажно помнить, что огуречная диета подходит не всем. Она противопоказана людям, страдающим заболеваниями почек, желудка и кишечника. Сидеть на огуречной диете противопоказано беременным женщинам и кормящим матерям. Тяжело этот способ похудения дается спортсменам и людям, при активной интеллектуальной деятельности.