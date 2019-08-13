Названа самая эффективная летняя диета
К тому же летом эта диета очень экономная, так как этот зеленый овощ в сезон достаточно дешевый.
Суть диеты из огурцов во влиянии свежих овощей на физиологию человека: стимуляция пищеварения, чистка кишечника и всего организма, нормализация водно-солевого баланса, мочегонное действие, активация обмена веществ. The Lime расскажет, как похудеть быстро и без вреда для здоровья с использованием огурцов.
При соблюдении монодиеты, то есть питании только огурцами, можно сбросить 10 килограмм за неделю. Однако нужно учитывать, что резкое снижение небезопасно для здоровья. Более безопасный вариант огуречной диеты — с добавлением других продуктов. Такой вариант диеты дает меньший результат (6-7 килограмм), но зато наносит меньше вреда.
Огуречная диета на неделю
Первый день
Завтрак: ломтик тоста, сыр и огурец.
Обед: салат из свежих огурцов и стакан нежирного кефира.
Ужин: салат из яиц и огурцов, кефир, апельсин.
Второй день
Завтрак: овсяная кашка с огурцом, кефир, йогурт без добавок или зеленый чай.
Обед: окрошка из овощей.
Ужин: огурцы, тост и кефир.
Третий день
Завтрак: обезжиренный творог.
Обед: салат из огурцов и куриного филе.
Ужин: стакан кефира с корицей.
Четвертый день
Завтрак: тосты с огурцами и сыром.
Обед: салат из зелени, творог.
Ужин: стакан кефира.
Пятый день
Завтрак: овощной салат с огурцами, кефир или зеленый чай.
Обед: отварная рыба с рисом, кефир.
Ужин: яблоко или апельсин.
Шестой день
Завтрак: куриное филе с салатом.
Обед: овощной суп, два огурца.
Ужин: кефир и тост с сыром.
Седьмой день
Завтрак: овощной салат и куриное филе.
Обед: кисломолочные продукты.
Ужин: кисломолочные продукты.
Противопоказания огуречной диеты
Важно помнить, что огуречная диета подходит не всем. Она противопоказана людям, страдающим заболеваниями почек, желудка и кишечника. Сидеть на огуречной диете противопоказано беременным женщинам и кормящим матерям. Тяжело этот способ похудения дается спортсменам и людям, при активной интеллектуальной деятельности.
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