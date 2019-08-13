Врач рассказала, как избавиться от отечности раз и навсегда

Даже самые стройные девушки нередко жалуются на то, что не могут избавиться от небольшого животика.Оказывается, причины этому кроются в неправильных пищевых привычках.Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич.«При нормальном весе причиной небольшого животика часто является то, что в организме задерживается жидкость. Возможно, вы едите слишком много соленой и острой пиши, потому проанализируйте свой рацион. Чтобы избежать одутловатости, замените обычную пищевую соль морской – она содержит больше ценных микроэлементов и не станет причиной отечности.Стоит также помнить, что такие специи, как чеснок и уксус, некоторые жирные соусы стимулируют повышенную выработку желудочного сока, а от этого живот кажется более объемным», — отметила диетолог.Эксперт также отметила, что фрукты и овощи– обязательный компонент ежедневного меню, но только не на голодный желудок! Иначе вздутие гарантировано. К тому же от сырых овощей и фруктов стоит отказаться, если у вас запланирована вечеринка, а вы собираетесь одеть обтягивающее платье или кофточку.К тому же капуста, бобы, перец и цитрусовые занимают много места в желудке во время переваривания. Потому лучше отдавайте предпочтение печеным, вареным и приготовленным на пару овощам, съешьте сухофрукты или запеките яблоки, отметила медик.