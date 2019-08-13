Врачи рассказали, кому категорически нельзя пить пиво

В аптечке каждого аллергика должны быть противоаллергические препараты.Такое мнение выразила врач-аллерголог Елена Бачинская.В аптечке у каждого аллергика должны быть соответствующие противоаллергические препараты, различные антигистаминные средства, отметила врач.«По стандарту оказания первой медицинской помощи вводятся эпинефрины, у нас в продаже есть шприцы-ручки, с помощью которой можно, даже не раздеваясь, через одежду ввести себе препаратов ногу. Безусловно, при себе аллергикам надо иметь набор современных антигистаминных препаратов», — подчеркнула Е. Бачинская.Врач добавила, что аллергенная пыльца распространена на всей территории Украины, сейчас активна пыльца амброзии, полыни и др. Больше всего населения в нашей стране от аллергии страдает в степных индустриальных районах — в Запорожье, например. В северных и западных регионах меньше людей страдает.Касаясь пищевой аллергии, медик обратила внимание на то, что перекрестную пищевую аллергию может вызывать пиво.«Что касается укусов насекомых, то их укусы — это угрожающее жизни состояние. Анафилактическая реакция может у человека развиться мгновенно. Причем первый укус осы может пройти без аллергической реакции, а при втором укусе может развиться тяжелая аллергическая реакция. Сейчас на рынке Украины широко представлены препараты против аллергии, их надо носить с собой, особенно за городом — там, где большая вероятность укусов насекомых», — заключила Е. Бачинская.