Врачи назвали ряд бесполезных лекарств, которые употребляют все

Нигде в мире не занимаются самолечением так самоотверженно, как в странах постсоветского пространства.При этом часто люди используют для лечения препараты, которые в современной фармакологии не то чтобы не эффективные, а зачастую бесполезные.Например, «Валидол», который принимают как препарат от сердца. На самом деле лекарство – соединение ментола с примесями, не имеющими к сердцу никакого отношения. Часто люди ждут от него чудодейственного эффекта во время сердечного приступа, упуская драгоценное время.Вторым назван противовирусный препарат «Арбидол». Кроме того, что он достаточно дорогой, эксперты говорят об отсутствии доказательной базы его эффективности. Более того, в некоторых странах препарат даже не зарегистрирован как лекарство. Кроме того, врачи утверждают, что организм человека способен самостоятельно справиться с вирусом в течение семи дней – время начала действия «Арбидола».«Но-шпа» – еще один препарат, прием которого называют спусканием «денег на ветер». Это спазмолитик, прописываемый при головных болях и острых болях в животе. Однако многие страны Европы отказались от данного препарата на фоне его побочных эффектов и малой эффективности.