Ученые назвали самый важный фактор похудения

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Американские ученые назвали важный фактор, который «заставляет» организм похудеть.Как удалось выяснить, есть простой способ похудения, который программирует тело на снижение веса.Ученые из техасского университета в Остине определили важный фактор похудения. Оказывается, чтобы начать снижать вес, будто не замечая усилий, помогут простые получасовые тренировки.Исследования показали, что регулярные тренировки любого толка заставляют людей питаться правильно, снижая тягу к вредной пище. В частности, упражнения прививают неприязнь к сладостям и сладким напиткам, что эффективно помогает похудеть.Как объяснила эксперт, профессор Молли Брэй, курирующая исследование, тренировки действительно формируют правильный пищевые привычки, даже если у человека не было в планах садиться на диету. Поэтому, даже беря во внимание факт того, что влияние спорта на похудение преувеличено, стоит задуматься кое о чем.Эффект похудения достигается гормонально. Как рассказала мисс Брэй, спорт усиливает выработку гормона- нейротрансмиттера дофамина, что сильно усмиряет аппетит.