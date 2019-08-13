Ученые назвали самый важный фактор похудения
Как удалось выяснить, есть простой способ похудения, который программирует тело на снижение веса.
Ученые из техасского университета в Остине определили важный фактор похудения. Оказывается, чтобы начать снижать вес, будто не замечая усилий, помогут простые получасовые тренировки.
Исследования показали, что регулярные тренировки любого толка заставляют людей питаться правильно, снижая тягу к вредной пище. В частности, упражнения прививают неприязнь к сладостям и сладким напиткам, что эффективно помогает похудеть.
Как объяснила эксперт, профессор Молли Брэй, курирующая исследование, тренировки действительно формируют правильный пищевые привычки, даже если у человека не было в планах садиться на диету. Поэтому, даже беря во внимание факт того, что влияние спорта на похудение преувеличено, стоит задуматься кое о чем.
Эффект похудения достигается гормонально. Как рассказала мисс Брэй, спорт усиливает выработку гормона- нейротрансмиттера дофамина, что сильно усмиряет аппетит.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология
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