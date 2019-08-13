Медики подсказали, как отличить боль в почках от боли в позвоночнике

Ортопед-травматолог Александр Гомон рассказал, как понять, что у вас болит, почки или позвоночник.

При пальпации лежа на животе, если виновником боли является позвоночник, будет ощущаться напряжение мышц и болезненность, возможно отдавать в ягодицу, бедро, голень или в живот.

А с наклоном влево/вправо — болевые ощущения будут увеличиваться. А при постукивании по поясничной области можно определить, что беспокоят почки, потому что боль будет отдавать в живот.

Техника выполнения: кладем ладонь на больную, вероятно почку, а другой рукой слегка постукиваем по тыльной поверхности ладони.

«Также может быть рекомендовано дополнительное обследование в виде общего анализа мочи, УЗИ почек, рентгенография позвоночника, КТ, МРТ», — объяснил ортопед-травматолог Александр Гомон.
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